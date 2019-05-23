نائب عراقي: لن نسمح بتواجد اي جندي أميركي من العشرة آلاف الجدد في العراق

اكد النائب عن تحالف ​الفتح​ بالبرلمان ​العراق​ي محمد البلداوي ان "تصريح الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ بارسال عشرة الاف مقاتل الى المنطقة يندرج في خانة التصعيد بين ​واشنطن​ و​طهران​"، مبينا ان "العراق سوف لن يسمح بتواجد جزء من هذه ​القوات​ الجديدة على ارضيه".

ولفت إلى أن "قرار كافة الكتل السياسية موحد بشأن الازمة بين واشنطن وطهران وذلك برفضها ان تكون الاراضي العراقية منطلقا للاعتداء على اي دولة"، مشيراً إلى أن "قرار ترامب امس بنشر عشرة الاف مقاتل في المنطقة سنقف بالضد منه في حال تم تحديد جزء من هذه القوات للتواجد على ارضينا وسوف لن نسمح بدخول مقاتل واحد من هذا العدد".

واوضح البلداوي أن "​أميركا​ بدأت تعي جيدا بان الساسة العراقيين بمختلف اتجاهاتهم اصبحت لهم كلمة وقرار مستقل تجاه القضايا الخارجية خاصة احترام كافة الدول وعدم التدخل في شؤونها"، معتبرا ان "الدليل على ادراك واشنطن باستقلالية قراره دفعها الى السماح لنا بالاستمرار التعاون التجاري والطاقة مع ​ايران​ من خلال استثناء ​بغداد​ من العقوبات المفروضة على طهران".