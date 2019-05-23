الشرطة البريطانية: إغلاق طريق وايت هول وسط لندن لدواع أمنية

أعلنت ​الشرطة البريطانية​ عن "إغلاق طريق وايت هول وسط لندن لدواع أمنية ومنع مرور الأشخاص في شارع 10 "دواننغ ستريت" الذي يضم مقر الحكومة البريطانية"، مشيرة الى ان "الإغلاق المؤقت حتى الانتهاء من فحص جسم مشبوه"، لافتةً إلى أنها وجهت السياح لشوارع أخرى فيما تتحرى جسماً مريبا قرب مكتب ماي.

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