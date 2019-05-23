الشرطة البريطانية: الجسم الذي عثر عليه قرب مقر ماي غير خطر أو مريب

أعلنت ​الشرطة البريطانية​ عن أن "الجسم الذي عثر عليه قرب مقر رئيسة الوزراء البريطانية ​تيريزا ماي​ غير خطر أو مريب"، مشيرةً إلى إعادة فتح شارع وايت هول أمام المارة.

وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت عن "إغلاق طريق وايت هول وسط لندن لدواع أمنية ومنع مرور الأشخاص في شارع 10 "دواننغ ستريت" الذي يضم مقر الحكومة البريطانية"، مشيرة الى ان "الإغلاق المؤقت حتى الانتهاء من فحص جسم مشبوه"، لافتةً إلى أنها وجهت السياح لشوارع أخرى فيما تتحرى جسماً مريبا قرب مكتب ماي.