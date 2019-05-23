بستاني التقت المضربين واتفاق على حل الإضراب بالنقابات التابعة لوزارة الطاقة والمياه

التقت وزيرة الطاقة والمياه ​ندى بستاني​ خوري، وفداً من نقابة عمال ومستخدمي ​مؤسسة كهرباء لبنان​ ومن مؤسسات المياه كافة والمصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​، الذين أعلنوا عقب الإجتماع حل الإضراب في المؤسسات التابعة للوزارة وتحدث بإسمهم رئيس النقابة ​شربل صالح​ ، الذي ذكر ان "في ضوء الإتصالات التي حصلت مع كل من وزيرة الطاقة والمياه ووزير المالية ومستشار رئيس ​مجلس الوزراء​ والتي كان آخرها الاجتماع الذي حصل اليوم مع وزيرة الطاقة والمياه، ندى بستاني خوري وتأكيدها أن منحة الإنتاج لن تمس لأنها من التعويضات التي تخضع للمادة 70 من مشروع ​الموازنة​ وذلك بعد توضيحها للمادتين 70 و75 من مشروع الموازنة والتطمينات التي حصلت عليها خلال جلسة مجلس الوزراء. وبناءً عليه اعلنت النقابات حل الإضراب في المؤسسات كافة التابعة ل​وزارة الطاقة والمياه​."

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