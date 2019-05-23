جولة لقائد القطاع الغربي لليونيفيل في سوق بنت جبيل

جال قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال الإيطالي برونو بيشوتا في السوق الشعبي لمدينة ​بنت جبيل​. وأعرب الجنرال بيشوتا عن "إعجابه بالمدينة وبالسوق الشعبي الذي يقام كل نهار خميس لفائدة أبناء المنطقة والذي يشكل أهمية كبيرة من الناحية الاقتصادية وللحفاظ على التراث والتقاليد الجنوبية كما يعتبر ملتقى للتفاعل بين جنود ​اليونيفيل​ والسكان المحليين".

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