نقابة الصحافة: توقف العمل في الصحف يوم السبت بمناسبة عيد التحرير

أعلنت ​نقابة الصحافة​، في بيان، انه" يصادف يوم السبت المقبل 25 أيار الحالي عيد " المقاومة والتحرير"، ويتوقف العمل في الصحف في هذا اليوم ، وذلك عملا بقرار مجلس نقابة الصحافة اللبنانية.

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