نفذت "جمعية ايام الرجاء لرعاية وتأهيل المعوقين في زحلة و​البقاع​" وقفة تضامنية امام مبنى الجمعية، تلبية لدعوة الاتحاد الوطني لشؤون الاعاقة في ​لبنان​ من أجل رفع الصوت عاليا إلى ​وزارة الشؤون الاجتماعية​ كي تفي بالتزاماتها وواجباتها.

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كانت هذه تفاصيل خبر وقفة تضامنية لجمعية تأهيل المعوقين في زحلة احتجاجا على عدم تلبية احتياجاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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