اخماد حريق اكوام من النفايات داخل ورشة قيد الإنشاء في الروشة

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أن عناصر من الدفاع المدني أخمدوا حريقاً اتى على اكوام من النفايات داخل ورشة قيد الإنشاء في الروشة-بيروت.
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