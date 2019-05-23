اخماد حريق اكوام من النفايات داخل ورشة قيد الإنشاء في الروشة

أعلنت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ أن عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا حريقاً اتى على اكوام من ​النفايات​ داخل ورشة قيد الإنشاء في الروشة-بيروت.

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