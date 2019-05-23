أبو سليمان: يجب الانتهاء من موازنة 2019 ووقف المزايدات ‏الإعلامية

أكد وزير العمل ​كميل أبو سليمان​ في حديث تلفزيوني أنه "يجب الانتهاء من موازنة 2019 ووقف المزايدات ‏الإعلامية"، مشيرا الى ان "حزب القوات اللبناني كان اول من طالب بتخفيض ​العجز​ في ​الموازنة​".

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