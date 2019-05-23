عائلة الشيخ يعقوب: باقون على موقفنا ولن نرضخ لكل أساليب رئيس بلدية بدنايل

لفتت عائلة الشيخ المغيب ​محمد يعقوب​ إلى أنه "للاسف ان الافك والاعتداء في شهر رمضان يكشف ان شياطين النفس ترتع دون رادع وان منطق السلاح والميليشيات يسيطر على عقل الذين انكشف ارتزاقهم الحرام"، معتبرةً أن "ما قيل على لسان رئيس بلدية ​بدنايل​ علي محمد سليمان كذب وافتراء مدفوع وكيف له أن يعقد مؤتمرا صحافيا مسبق التوقيت وقد صدر بحقه مذكرة بحث وتحري".

وفي بيان لها، أشارت العائلة إلى أن "ما جرى هو اعتداء مسلحا فاضحا بشخص رئيس البلدية وعصابته كما هو مبين في شريط الفيديو الواضح على حرمة منزل الشيخ المغيب محمد يعقوب الذي لا يتجرأ عليه العدو بخلفيات معروفة متمادية تثبت واقع التفلت والفوضى المستغرب عن واقع بلدة بدنايل الحضاري"، لافتةً إلى "اننا لن ننحدر لمستوى السقوط الذي وصل اليه المرتزقة ونؤكد اننا باقون على موقفنا الشامخ لن نساوم ولن نرضخ لكل هذه الاساليب الملتوية و المتكررة ونرضخ الى دولة القانون والعدل وليس كمثالهم الفارين من العدالة حيث لن ينال احد من عزيمتنا وايماننا ونذكرهم ان مكر الله تعالى منتصر على مكرهم ولكن الى اين؟".

وكان منزل الشيخ يعقوب قد تعرض يوم الاثنين لاعتداء واطلاق نار من قبل مجهولين.