أعلنت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ ـ شعبة العلاقات العامة أنه "الساعة 22.30 من تاريخ 22/05/2019 وفي أثناء تجول دورية من مكتب ​مكافحة الارهاب​ والجرائم الهامة في ​بيروت​ و​جبل لبنان​ في وحدة ​الشرطة القضائية​، شاهدت ۳ اشخاص على متن ​سيارة​ نوع نيسان ALTIMA تحمل لوحة أجار يقومون بترويج ​المخدرات​. ولدى محاولة توقيفهم أقدم السائق على صدم الآلية العسكرية فأصيبت بأضرار من الجهة اليمنى وفرّ باتجاه محلة الصياد. وفي خلال مطاردة السيارة قام شخص من داخلها ب​إطلاق النار​ من مسدس حربي باتجاه الدورية، مما إضطر عناصرها الى الرد فأصيبت إطارات السيارة وتم توقيف كل من: - ع. ج (مواليد عام 2000، لبناني) - ع. ش. (مواليد عام 1999، سوري) وفرّ مطلق النار الى جهة مجهولة". وأوضحت المديرية في بيان لها، انه "قد تبين أنهما مصابين بطلقين ناريين في قدميهما فجرى نقلهما الى المستشفى للمعالجة، ضبط بحوزتهما حوالي ۲۰۰ غ من مادة ​حشيشة الكيف​ وظرفين من مادة باز بودرة ​الكوكايين​ واربعة هواتف خليوية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مكافحة الارهاب والجرائم الهامة توقف مروجين اثنين وتضبط بحوزتهما مخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.