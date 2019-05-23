أكد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​جورج عقيص​ أن "لا شك أنه سيسجل لـ"القوات اللبنانية" انها لم تعرقل مشروع ​الموازنة​ في ​الحكومة​، وأنها أبدت ملاحظاتها واقتراحاتها باكرا عبر وزرائها، ولم (ولن) تمارس لا الحرد ولا الكيد السياسي ازاء الاقتراحات التي لم يؤخذ بها. وتكتلها النيابي ينتظر احالة الموازنة الى المجلس ليمارس نفس الإيجابية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عقيص: تكتلنا ينتظر إحالة الموانة الى المجلس ليمارس الإيجابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.