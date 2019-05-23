الانتخابات الأوروبية في خمسة أرقام

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بروكسل: دعي ناخبو الدول الأعضاء الـ28 في الاتحاد الأوروبي للإدلاء بأصواتهم للمرة التاسعة في التاريخ لانتخاب ممثلين لهم في البرلمان الأوروبي. في ما يأتي خمسة أرقام بشأن هذه الانتخابات المرتقبة بين 23 و26 أيار/مايو.

-427 مليون ناخب -

يبلغ عدد الناخبين في سن المشاركة في عملية الاقتراع 427 مليونا، بحسب البرلمان الأوروبي.

وتحتلّ الانتخابات الأوروبية المرتبة الثانية في حجمها في العالم بعد الانتخابات التشريعية في الهند.

ويُمنح حق الانتخاب إلى المواطنين الذي تتجاوز أعمارهم 18 سنة في غالبية الدول الأوروبية الأعضاء.

إلا أن اليونان سمحت لناخبيها بالتصويت اعتباراً من عمر 17 سنة فيما يصوّت في النمسا ومالطا كل من هم فوق 16 سنة.

- مشاركة 42,6% -

بلغت نسبة المشاركة 42,6% في العام 2014 وهي الأدنى في التاريخ بالنسبة لانتخابات أوروبية.

ولم تكفّ نسبة المشاركة عن التراجع منذ عملية الاقتراع الأولى في العام 1979 عندما سُجلت نسبة مشاركة 62% من الناخبين. وأصبحت تحت عتبة الـ50% عام 1999.

في العام 2014، سجّلت بلجيكا أعلى نسبة مشاركة في الانتخابات الأوروبية بلغت 89,7%، تلتها لوكسمبورغ (85,6%). إلا أن التصويت في هاتين الدولتين إلزامي وكذلك في بلغاريا وقبرص واليونان.

وسجّلت سلوفاكيا (13,1%) وجمهورية تشيكيا (18,2%) وبولندا (23,8%) أدنى نسب مشاركة.

- 751 نائباً -

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خلال عملية الاقتراع هذه، يتمّ انتخاب 751 نائباً.

يتمّ توزيع المقاعد بناء على عدد السكان. وستشغل ألمانيا 96 مقعداً، وفرنسا 74، وكل من إيطاليا وبريطانيا 73، أما مالطا وقبرص ولوكسمبورغ فلن تشغل إلا ستة مقاعد.

وبعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، سيصبح عدد المقاعد في البرلمان الأوروبي 705 نواب، إذ سيتمّ إلغاء جزء من المقاعد البريطانية على أن يُوزّع الجزء الآخر. وسيصبح لدى فرنسا وايطاليا خمسة مقاعد إضافية وإيطاليا وهولندا ثلاثة.

ورغم الشكوك التي تلفّ موعد خروج بريطانيا من الاتحاد، ينبغي على الدول التي سيزيد عدد مقاعدها بعد بريكست انتخاب النواب الإضافيين الذين لن يحضروا جلسات البرلمان الأوروبي إلا بعد الانفصال بين لندن والاتحاد الأوروبي.

- 53 عاماً -

بلغ متوسط عمر النواب أثناء انتخابات العام 2014، 53 عاماً، وفق حسابات البرلمان الأوروبي.

ففي ذلك العام، انتخب الأوروبيون دانماركياً يبلغ 26 عاماً ويونانياً يبلغ 91 عاماً.

وفي أكثر من نصف عدد الدول الأعضاء، يمكن الترشح للانتخابات الأوروبية اعتباراً من عمر 18 سنة. لكن بعض الدول لديها قواعد أكثر صرامة: ففي إيطاليا واليونان، السنّ الأدنى للترشح هو 25 عاماً وفي رومانيا 23 عاماً.

- 36,9% نساء -

بلغت نسبة النساء المنتخبات في البرلمان الأوروبي في العام 2014، 36,9% وهي النسبة الأعلى في التاريخ.

منذ عملية الاقتراع الأولى في العام 1979، التي بلغت نسبة النساء المنتخبات فيها 16,3% فقط، لم تكفّ هذه النسبة عن الارتفاع.

ولا يحترم التوازن في المقاعد بين الرجال والنساء، إلا في خمس دول أعضاء هي فنلندا وإيرلندا (6 من أصل 11) وكرواتيا (6 من أصل 11) ومالطا (3 من أصل 6) والسويد (10 من أصل 20). أما قبرص (1 من أصل 6) وبلغاريا (3 من أصل 17) وليتوانيا (2 من أصل 11) فهي الدول الأقلّ احتراماً لهذا التوازن.