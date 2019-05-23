تعرف على طريقة تعيين رئيس هيئة قضايا الدولة فى تعديلات القانون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963. وحدد التعديل طريقة تعيين رئيس هيئة قضايا الدولة تنفيذا لما جاء فى التعديلات الدستورية. وتضمن التعديل أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (16) النص الآتي: "يُعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".

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