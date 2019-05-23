شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات عن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح لمخلفات البناء.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الحكومة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، تمهيداً لعرضها على رئيس مجلس الوزراء لصدورها خلال الشهر المقبل، وفيما يلى نرصد أبرز ما ستتضمنه اللائحة: 1. تحتوى على 18 مادة تفصيلية بشأن كيفية تطبيق القانون على أرض الواقع. 2. توضح الضوابط والمعايير الحاكمة لكيفية عمل اللجان المشكلة سواء: • الفنية أو المعنية بالتقييم وتحديد قيمة التصالح وتقسيم المدن لمناطق. • لجان الدعم الفنى المختصة بتقديم المساعدة الفنية للمحافظات. 3- تكشف طبيعة الإجراءات التى سيتم اتباعها عند التصالح. Advertisements 4- توضح الأعمال التى يحظر التصالح عليها. 5- تتضمن الطرق التي يتم على أساسها إثبات تاريخ ارتكاب المخالفة. 6- تشمل الرسوم المقررة لفحص الطلبات وكذلك المستندات المطلوبة. 7- كيفية سداد قيمة التصالح. 8- إجراءات التقدم بتظلم لمن رُفض طلبه فى التصالح وتقنين وضعه.

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