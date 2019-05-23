شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"تشريعية البرلمان": البرنامج الرئاسى خلق من الشباب نماذج قيادية مشرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب ممتاز الدسوقى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة خلق فرصة حقيقية للمشاركة الشبابية فى قيادة الدولة، من خلال آليات واضحة، كما أنه حوّل الطاقات الشبابية إلى كفاءات مؤهّلة للعمل السياسى والإدارى والمجتمعى.

وأضاف، فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن البرنامج يُطبق نموذجا تعليميا يتيح الاطلاع على أحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمى والعملى، ويرتكز على مفهوم اكتساب الخبرات، من خلال ربط المحاضرات النظرية بالتطبيق العملى على أرض الواقع، والالتقاء مع رموز الفكر والثقافة، لإثراء القاعدة المعرفية لديهم.

وأكد عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن البرنامج بمثابة نواة طبيعية لمجتمع عامل مُنتج ومُتفهّم للطبيعة المعقدة لتحديات الوطن، وفى ضوء أهميته فقد أفرز نماذج مشرفة شغلت مناصب قيادية، مثل نواب المحافظين، إضافة إلى تعيين أحد خريجى البرنامج مسؤولا عن عدد من مشروعات بورسعيد.