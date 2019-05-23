شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل البرلمان": تطالب بزيادة مخصصات الطرق والسكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت على الموازنة العامة لقطاع النقل للعام المالى المقبل، فى اجتماعاتها المنعقدة بحضور ممثلين عن الحكومة، إلى جانب أعضاء اللجنة، وطالبت فى توصياتها بزيادة مخصصات هيئة الطرق والكبارى وهيئة السكة الحديد.

يأتى ذلك بعد أن اعترض النواب خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات، على المبلغ المخصص للهيئة فى الموازنة، الذى يقدر بنحو 6 مليارات جنيه، كما طالبوا بالعمل على تطوير الطرق الداخلية فى المحافظات.

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وقال عضو لجنة النقل وحيد قرقر، إن المشروعات القومية مهمة جدا ، مطالبا بالنظر إلى المحاور والطرق القديمة، فيما أشار النائب محمد الحسينى إلى مشكلة الموازنات فى الباب الثانى الخاص بشراء السلع والخدمات، وبشأن صيانة الطرق.