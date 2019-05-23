شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"تعليم البرلمان": تأجيل امتحانات اليوم يؤكد حرص الدولة على الطلاب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، بقرار مسؤولى وزارة التعليم تأجيل امتحانات الدبلومات الفنية والصف الأول الثانوى اليوم الخميس، ومنح الطلاب إجازة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
وقال "بركات"، فى بيان صادر عنه اليوم، إن الموجة التى تشهدها مصر خلال الأيام الحالية جعلتها الأعلى فى درجة الحرارة على مستوى العالم، وهو ما لا يتحمله الطلاب، خاصة مع التعب والإرهاق اللذين يسيطران عليهم خلال الصيام، لذا كان من الحكمة تأجيل الامتحانات وتعويض هذا اليوم بآخر لاحق.
وأكد عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن قرار بعض رؤساء الجامعات بإلغاء الامتحان يعكس مدى حرص قيادات التعليم على مصلحة الطلاب ومستقبلهم، لافتا إلى أنه كان يأمل إلغاء الامتحانات فى باقى الجامعات، إلا أن سبب عدم التنفيذ قد يرجع لضيق الوقت.
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