شكرا لقرائتكم خبر عن "دفاع البرلمان": نتابع إجراءات تأمين "أمم أفريقيا" مع الجهات المعنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن اللجنة تابعت إجراءات تأمين بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، والملاعب التى تستضيف مبارياتها، خاصة مع اقتراب انطلاقها أواخر يونيو المقبل.

وأضاف، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة استمعت للجهات المعنية بتأمين الحدث المهم الذى تستضيفه مصر، وجهودها المتواصلة فى مراجعة كفاءة واستعدادات الأماكن المختلفة، سواء للتدريب أو إقامة اللاعبين، مشيرًا إلى أن ممثلى القوات المسلحة ووزارة الداخلية طمأنوا اللجنة بشأن إجراءات التأمين.

وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، أن وزارة الشباب تراجع "الاستادات" التى تستضيف المباريات، فضلا عن استعداد الأجهزة الأمنية الأخرى لتأمين الحدث الكبير من كل جوانبه، بدءا من لحظة استقبال المنتخبات، ووصول اللاعبين وتسكينهم فى الفنادق، حتى مغادرتهم الأراضى المصرية، بما يضمن انتظام سير البطولة بأقصى معدلات الأمان والاستقرار، وينقل صورة مشرفة لمصر وشعبها أمام العالم كله من خلال تلك البطولة القارية المهمة، وما تحوزه من اهتمام ومتابعة عالمية. مستطردا: "سنتابع فعاليات البطولة عن كثب، للوقوف على سلامة الإجراءات، بما يضمن إظهار وجه مصر الحضارى".