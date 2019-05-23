شكرا لقرائتكم خبر عن إخوانى سابق: الإخوان استعانت بمحامين دوليين لتعطيل اعتبار الجماعة "إرهابية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ابراهيم ربيع ، الإخوانى السابق والخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن هناك تحركات من التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية فى تركيا وقطر وبريطانيا بالاستعانة بمحامين دوليين ومراكز كبرى فى أوروبا للسعى للهروب من مأزق إدراج الجماعة ككيان إرهابى فى أمريكا ، مؤكدا أن الجماعة تتحرك بشكل مكثف خلال الأيام الحالية لمحاولة تعطيل هذا القرار الأمريكى .

وأضاف الإخوانى السابق فى تصريح لـ"الخليج 365" أن حالة الرعب والارتباك التى تعيش فيها جماعة الإخوان الإرهابية جعلتها تتحرك بكل ما لديها من وسائل وطرق لتعطيل قرارات التى تؤثر على الجماعة بشكل كبير وليس فى أمريكا فقط ، بل على مستويات كبرى فى الدول الأخرى .

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كانت الدكتورة داليا زيادة، الناشطة الحقوقية ورئيس المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، أكدت إن الحملة الشعبية لكشف جرائم الاخوان تُكثّف تواصلها مع مسؤولين أمريكيين وعدد من أعضاء الكونجرس، وتوفير وثائق ومواد بصرية تؤكد جرائم الإخوان وأعمالهم الإرهابية، والمطالبة بإدراج الجماعة على لائحة الكيانات الإرهابية فى أسرع وقت.