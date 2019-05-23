شكرا لقرائتكم خبر عن 8 إجراءات أبرزها الأجور والمعاشات.. إصلاحات الاقتصاد من واقع بيان الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد البيان المالى للحكومة عن السنة الجديدة 2019/ 2020، الذى قدمته حكومة الدكتور مصطفي مدبولى إلى مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، باقة من أهم الإجراءات الإصلاحية لتحقيق الضبط المالى.

وشملت قائمة الإجراءات الإصلاحية التى تضمنها البيان المالى للحكومة، 8 ضوابط وإجراءات عملية، جاءت كالتالى:

1- استمرار برنامج ترشيد دعم الطاقة، واستخدام الوفر المُحقّق لتمويل برنامج الدعم النقدى.

2- إصلاح منظومة المعاشات بما يضمن استدامتها المالية وتحسين أحوال أصحاب المعاشات.

3- العمل على تقليص الإعفاءات الضريبة والجمركية والتأكد من التطبيق الفعلى للقانون.

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4- استمرار تنفيذ برنامج الطروحات العامة.

5- العمل على إجراء مراجعة شاملة لمنظومة الأجور وزيادة الحد الأدنى من 1200 إلى 2000 جنيه.

6- إصدار قانون الجمارك الموحد.

7- زيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية.

8- قانون توحيد الإجراءات الضريبية.