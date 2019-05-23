شكرا لقرائتكم خبر عن "التعبئة والإحصاء" ينفى ارتفاع نسبة البطالة بين المصريين لـ 25% خلال 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى تقريره الدورى لرصد الشائعات ، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول ارتفاع نسبة البطالة بين المصريين إلى 25% في عام2019، وذلك وفقاً للإحصائيات الرسمية، تواصل المركز مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي نفي تلك الأنباء تماماً.

و أوضح أنه لا صحة لارتفاع نسبة البطالة فى مصر إلى 25% فى عام2019، وأن نسبة البطالة انخفضت فى الربع الأول من عام 2019 إلى 8.1% ، وهو ما يعتبر أفضل المعدلات خلال 20 عاماً، مُشدداً على أن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب الرأى العام والنيل من جهود الدولة فى توفير فرص عمل للشباب.

Advertisements

وأشار الجهاز إلى حرص الدولة على توفير المزيد من فرص العمل للشباب وخفض معدلات البطالة بينهم وذلك من خلال المشروعات القومية العملاقة التى تسهم فى توفير الآلاف من فرص العمل، ويأتى على رأسها شبكة الطرق القومية، وتنمية محور قناة السويس، وإنشاء المدن الجديدة ومشروعات قطاع التشييد بوجه عام، فضلًا عن مبادرات الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مُشيراً إلى نجاح هذه المشروعات فى خفض معدلات البطالة من 12% فى 2017 إلى 9.9% فى 2018، واستمرار التراجع إلى 8.1 % فى الربع الأول للعام المالى 2019، ومن المستهدف أن تصل إلى 5% بحلول عام 2030