بعد الموجة الحارة.. رئيس الأرصاد تكشف حقيقة "القاهرة الأسخن في العالم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

تصوير- فريد قطب:

نفى الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ما تردد على وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بأن القاهرة سجلّت أعلى درجة حرارة في العالم خلال اليوم الخميس وأمس الأربعاء، واصفًا ما تردد بأنه ليس صحيحًا أو دقيقًا.

وأضاف عبد العال في تصريحات تلفزيونية، اليوم الخميس: "أمس الحرارة كانت43، وقالوا إنها أعلى حرارة في العالم، وفي الوادي الجديد كانت 46، مستكملًا: "هذا كلام غير علمي، ومن يقوله ليس له أي علاقة بالأرصاد الجوية".

Advertisements

وأكد رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن ما يُكتب على وسائل التواصل الاجتماعية مبالغ فيه".

اقرأ أيضًا..

الصحة تُحذر المواطنين من الموجة الحارة: ضربة الشمس قد تؤدي للوفاة

حرارة غير مسبوقة.. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس اليوم