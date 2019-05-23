النيابة تأمر بضبط وإحضار سائق جرار دهس طفلًا بالسيدة زينب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد: أمرت نيابة السيدة زينب، اليوم الخميس، بسرعة ضبط وإحضار سائق جرار بتهمة دهس طفل أثناء لهوه بأحد شوارع السيدة زينب. وصرحت النيابة بتسليم الطفل لذويه لدفنه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة, وقال أهلية الطفل 4 سنوات إنه أثناء لهوه في الشارع دهسه جرار، ما أدى لمصرعه في الحال، ولاذ السائق بالهرب.

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