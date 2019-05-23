بورش عمل للأطفال.. مكتبة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمي للمتاحف

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

احتفل متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية باليوم العالمي للمتاحف، اليوم الخميس، من خلال تنظيم ورشة عمل للأطفال والنشء من سن 8 إلى 11 سنة، تضمنت أنشطة فنية مصممة وفقًا للحقب التاريخية التي مرت على مصر.

وأعلنت إدارة مكتبة الإسكندرية أن الاحتفالية تأتي لتكريم جمهور متحف الآثار وتقديم مجموعة واسعة من الأنشطة الخاصة بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، والذي أقيم هذا العام تحت شعار "المتاحف بوصفها مراكز ثقافية.. مستقبل التقاليد"، ويركز هذا الموضوع على دور المتاحف في مجتمع متغير؛ تحافظ فيه المتاحف على إعادة ابتكار نفسها في سعيها لأن تصبح أكثر تفاعلية وتركز على الجمهور.

ومن المقرر أن ينظم متحف الآثار مجموعة أنشطة للأطفـال والنشء من سن 9 إلى 17 سنة في الفترة من مايو الجاري إلى سبتمبر المقبل، من خلال برنامج "التربية المتحفية"، ويقوم النشاط على مجموعة منتقاة بعناية من القطع الأثرية لجذب الأطفال والنشء بهدف تنمية قدراتهم الفنية وتوعيتهم بالموضوعات الأثرية ما يتيح فرصة للبحث والتجربة والإبداع العلمي والفني من خلال التعرف على هذا التراث.

وذكر بيان صادر عن المكتبة اليوم الخميس، أن برنامج التربية المتحفية يدعم الدور الرئيسي للمتحف في الحفاظ على الهوية القومية، وتعزيز شعور الفرد بالانتماء لتاريخه وحضارته، كما يتخلل النشاط محاضرات يقدمها الأثريين المتخصصين بالمتحف، بالإضافة إلى تنظيم مسابقات فنية وأبحاث عن شخصيات تاريخية متميزة.

وأوضح البيان أن البرنامج يتيح للمشاركين أيضا تنفيذ أعمال فنية مختلفة بالعديد من الطرق والخامات؛ منها "الرسم على التوال، الرسم على الزجاج، الرسم على البلكسي، الحرق على الفلين، الحرق على الجلد، الحفر على الجبس، الحفر على اللينو، الحفر على الملح، تشكيل الطين، تشكيل البلستوسين" بالإضافة إلى "الطرق على النحاس، الطرق على الألومنيوم، وألوان الأكريليك، وألوان الجواش، وألوان الماء، وألوان الباستيل بأنواعها، وألوان الزجاج، وألوان السيراميك والفحم" إلى جانب تنفيذ أفكار أخرى بخامات بسيطة ومتداولة.