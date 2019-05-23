رئيس سريلانكا يهنئ مودي بفوزه في الانتخابات العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كولومبو - (د ب أ):

هنأ رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا ورئيس الوزراء رانيل ويكريميسينجه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي يقترب من الفوز بفترة حكم ثانية في الانتخابات العامة.

كتب سيريسينا تغريدة قال فيها " نهنئكم على فوزكم و إعادة تصديق الشعب على قيادتكم".

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وأضاف أن سريلانكا تتطلع لاستمرار العلاقة البناءة والجيدة مع الهند في المستقبل.

وقال رئيس الوزراء ويكريميسينجه في رسالة لمودي:" الدعم الذي حصلت عليه من شعب الهند يظهر بوضوح ثقتهم في قيادتكم".

وأضاف" أتطلع للعمل معكم عن كثب للمضى في المبادرات المستمرة في مجالات التعاون المتعددة وذات المنفعة المتبادلة لشعبنا".