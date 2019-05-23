محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:
قالت سلمي الشاعر، وكيل مديرية التربية والتعليم في السويس، إن كونترول الشهادة الإعدادية انتهى من تصحيح كراسات الإجابة في جميع المواد، وتجرى عملية التجميع والرصد، وسيتم إعلان النتيجة الاثنين المقبل.
وأضافت سلمي الشاعر في تصريح صحفي، اليوم الخميس أن أعمال الرصد والمراجعة سوف تنتهي خلال يومين، لتكون جاهزة على اعتماد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس.
وأشارت الى أن العينات العشوائية لإجابات الطلاب تشير إلى نسبة نجاح مرتفعة، ومن المتوقع ان تتجاوز نسبة النجاح 75% وفقا لتلك المؤشرات.
وكان 10 آلاف و740 طالبًا وطالبة بالشهادة الاعدادية، تقدموا للامتحانات التي بدأت 30 أبريل الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في السويس الاثنين.. ونسبة نجاح 75% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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