الإعدام شنقًا لـ4 فلاحين والسجن المشدد لـ3 قتلوا جارهم وسرقوا دراجته في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب

صدقت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار علي موسي، رئيس المحكمة، اليوم الخميس، على قرار مفتي الديار المصرية، بالإعدام شنقًا لـ3 فلاحين وطالبًا، وعاقبت ثلاثة آخرين بالسجن المؤبد لأحدهم و7 سنوات لاثنين آخرين؛ على خلفية اتهامهم جميعًا في القضية رقم 16290 جنايات الحسينية لسنة 2017، بقتل مزارع لسرقة دراجته البخارية.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مستشفى "الحسينية" المركزي، يفيد بوصول "محمد.ع.ت" مُزارع، جثة هامدةً متأثرًا بإصابته بطلق ناري.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة "السيد.س.م.ع" 25 سنة، فلاح، و"محمد.ع.ك" 18 سنة، طالب، و"حمدي.م.ع.ع" 25 سنة، و"عبدالحميد.ح.س" 21 سنة، و"ماهر.ع.ع.ي" 21 سنة، و"عصام.ال.س" 21 سنة، و"أبوزيد.م.إ" 22 سنة، ميكانيكي، مُقيمين بناحية "منشأة أبو عمر"، حيث تبين أن القتل جاء بدافع سرقة دراجة المجني عليه النارية.

جرى ضبط المتهمين وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي قضت بحكمها المتقدم.