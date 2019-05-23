محافظ القاهرة يستقبل وفد الطائفة الإنجيلية للتهنئة بقرب حلول عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استقبل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بمكتبه رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر القس د. أندريه زكي وبحضور . القس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة والقس نادى لبيب رئيس سنودس النيل الانجيلى و اكرم لمعي رئيس مجلس الاعلام والقس عاطف مهنى مدير بكلية اللاهوت ورؤساء عدد من المذاهب وعدد من أعضاء المجلس الانجيلي والوفد المرافق لهم لتقديم التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك .

وأعرب المحافظ عن سعادته بدوام مشاعر الود والأخوة والسلام بين كافة فئات الشعب مؤكداَ أن المسيحين والمسلمين نسيج وطنى واحد يعملوا من أجل الخير لمصر ووحدة شعبها وحماية أراضيها وسيادة قراراتها وحرية وكرامة أبنائها من أجل ترسيخ المزيد من قيم المحبة والإخاء بين أبناء الوطن جميعًا .

‎ وتناول اللقاء خلالها جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بمصر ومستقبلها وتحقيق الاستقرار والامن لها والخطوات الجادة التى تتخذها الحكومة لتحسين معيشة المواطنين .

‎ واستعرض المحافظ خلال اللقاء الجهود التى تقوم بها المحافظة للقضاء على العشوائيات بالتعاون مع وزارة الاسكان وجهاز تطوير العشوائيات وصندوق تحيا مصر وكذلك وزارة الدفاع تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بالقضاء على العشوائيات والمناطق الخطرة بنهاية هذا العام .