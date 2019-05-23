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خلال لقاء بالايليزي .. حفتر يؤكد ان شروط اطلاق النار في طرابلس غير متوفرة

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 ابلغ قائد الجيش الليبي خليفة حفتر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال لقاءه معه اليوم   أن شروط وقف إطلاق النار في ليبيا غير متوفرة حاليا

مؤكدا انه سيكون مستعدا للحوار السياسي حين تتوفر شروط وقف إطلاق النار

ونفى  حفتر ان يكون  الجيش الوطني الليبي  يستفيد من عائدات النفط في شرق ليبيا

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