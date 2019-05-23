تونس: الحرس البحري بسوسة يتمكن من إنقاذ 3 بحارة بعد يومين من اختفائهم

تمكنت وحدات بحرية تابعة للمنطقة البحرية بسوسة، من إنقاذ ثلاث بحارة من مدينة هرقلة بولاية سوسة، بعد أن تعطل محرك مركبهم، وذلك على بعد 15

ميلًا شمال مدينة هرقلة، وقد مكثوا في البحر لمدة يومين قبل أن يتم الوصول إليهم.وصرح كريم بلحوش الناطق الرسمي باسم النقابة الأساسية للحرس البحري بسوسة - اليوم الخميس- بأنه تم إدخال البحارة إلى ميناء هرقلة، وهم في حالة صحية جيدة، دون أن يتم تسجيل أي أضرار مادية أو بشرية تذكر.