وزير داخلية النمسا الجديد: حماية أمن البلاد وتجاوز الظروف السياسية أهم أولوياتي

أكد وزير الداخلية النمساوي الجديد إيكارت راتز، أن حماية أمن البلاد هي مهمته الرئيسية حتى انعقاد الانتخابات العامة المبكرة في سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى احترامه لسلفه هيربرت كيكل، وأنه لن يسعى إلى طمس أو التقليل من إنجازاته.

وقال راتز، في تصريحات اليوم الخميس عقب أول لقاء

جمعه مع قيادات وزارة الداخلية النمساوية، إن النمسا في ظل الأزمة السياسية الراهنة أمام اختبار كبير ويجب أن يتحمل الجميع مسئولياتهم بنزاهة كاملة، مضيفا أنه سوف يركز على حماية مؤسسات الدولة وزيادة التعاون والتنسيق بين الشرطةوالجهات القضائية من أجل ضمان تحقيق العدالة والأمن.يذكر أن الوزير إيكارت راتز يبلغ من العمر 65 عامًا، وحاصل على الدكتوراه في القانون، كما عمل قاضيا بين الأعوام 1980 إلى 1994.وكان الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، أجرى تعديلا وزاريا أمس بدخول عدد من الخبراء كبدلاء لوزراء من حزب الحرية اليميني، والذي تورط حزبهم في فضيحة فساد سياسي كبرى.