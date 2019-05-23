انفجار عبوة ناسفة في محافظة ديالى العراقية

انفجرت عبوة ناسفة اليوم الخميس داخل منزل موظف يعمل في مزار بمحافظة ديالى الواقعة شرقي العاصمة بغداد؛ وذلك وفقًا لما أعلنه مصدر أمني عراقي.
ونقلت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية عن المرصد العراقي قوله إن "عبوة ناسفة
ويشن عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي هجمات متفرقة بين حين وآخر في العاصمة بغداد تستهدف المدنيين والقوات الأمنية؛ وذلك منذ هزيمتهم عسكريا في العراق في شهر ديسمبر عام 2017.
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