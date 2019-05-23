انفجار عبوة ناسفة في محافظة ديالى العراقية

انفجرت عبوة ناسفة اليوم الخميس داخل منزل موظف يعمل في مزار بمحافظة ديالى الواقعة شرقي العاصمة بغداد؛ وذلك وفقًا لما أعلنه مصدر أمني عراقي.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية عن المرصد العراقي قوله إن "عبوة ناسفة

تحتوي على نترات الأمونيوم انفجرت داخل منزل تابع لموظف يعمل في مزار الإمام عبد الله بن علي في محافظة ديالى العراقية"، وأشارت إلى أن هذا الانفجار لم يسفرعن وقوع أي خسائر بشرية وأضرار مادية، وأن القوات الأمنية قامت بتطويق منطقة الحادث، وفتحت على آثره تحقيقات لمعرفة ملابساته.



ويشن عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي هجمات متفرقة بين حين وآخر في العاصمة بغداد تستهدف المدنيين والقوات الأمنية؛ وذلك منذ هزيمتهم عسكريا في العراق في شهر ديسمبر عام 2017.

