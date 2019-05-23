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اليابان تفرض إجراءات أمنية مشددة استعدادًا لزيارة ترامب

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فرضت الحكومة اليابانية حظرًا على الرحلات الجوية للطائرات بدون طيار؛ وذلك في ظل الاستعدادات التي تتخذها لاستقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي سيزور اليابان يوم السبت المقبل ولمدة 4 أيام .
وأوضحت صحيفة "ذا جابان تايمز" اليابانية أن الحظر صدر لرحلات الطائرات بدون طيار فوق الأماكن التي سيزورها ترامب، مضيفة أن أفراد الأمن في منطقة

العاصمة طوكيو وضعوا في حالة تأهب قصوى؛ وذلك تحسبا لأي هجمات إرهابية محتملة وحالات الطوارئ الأخرى، وسيزداد عدد ضباط الشرطة المنتشرين في المطارات وفي الشوارع المزدحمة خلال فترة الزيارة.
وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية اليابانية "من المهم إظهار العلاقات الوثيقة لليابان مع الولايات المتحدة، في
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ضوء العلاقات مع الصين وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية وروسيا ".
ومن المقرر أن يصل ترامب وزوجته ميلانيا إلى العاصمة اليابانية طوكيو يوم السبت المقبل كأول ضيفين رسميين منذ بداية عهد ريوا في 1 مايو.
وسيقيم الرئيس الأمريكي والسيدة الأولى في فندق بالاس طوكيو بالقرب من القصر الإمبراطوري، وسيكون ترامب هو أول رئيس للولايات المتحدة يزور اليابان كضيف دولة منذ أن زار الرئيس السابق باراك أوباما البلاد لمدة ثلاثة أيام في أبريل 2014.

 

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