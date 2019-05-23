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القوات الأفغانية تتمكن من صد هجوم منسق لطالبان

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 أعلن الجيش الأفغاني أنه تمكن من صد هجوم منسق شنه مسلحون تابعون لحركة طالبان على نقاط تفتيش أمنية تابعة للجيش في إقليم كونار شرقي البلاد، ما أسفر عن مقتل وإصابة 3 من مسلحي طالبان.
وقال فيلق (سيلاب 201) التابع للجيش، في بيان

نقلته وكالة أنباء "خامه برس" الأفغانية اليوم الخميس، إن مجموعة من المسلحين التابعين لطالبان شنت هجومًا منسقًا على نقاط أمنية تابعة للجيش المحلي الأفغاني في بلدة أسمار التابعة لإقليم كونار، مضيفا أن
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القوات تمكنت من صد الهجوم واندلعت اشتباكات أسفرت عن مقتل اثنين من المسلحين وإصابة آخر.
من ناحية أخرى، صرحت مصادر عسكرية مطلعة بأن القوات الخاصة الأفغانية نفذت عمليات أمنية منفصلة في إقليمي قندهار وهلمند، ما أسفر عن مقتل اثنين من مسلحي طالبان والقبض على ثلاثة آخرين، وتدمير كميات من الأسلحة والمتفجرات في مواقع تابعة للحركة.
 
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