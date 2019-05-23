أطلق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ مسابقتين لتلاوة القرآن الكريم، وأجمل الأصوات في رفع الأذان بجملة من الجوائز قيمتها 12 مليون ريال. وتهدف مسابقة القرآن الكريم إلى اكتشاف ونشر أجمل التلاوات من جميع أنحاء العالم، والمتميزة بحسن الصوت واستشعار المعاني والتأثير على المستمع، وذلك لتحفيز الأجيال الناشئة للإقبال على حفظ القرآن وتلاوته. الصوت واستشعار المعاني والتأثير على المستمع، وذلك لتحفيز الأجيال الناشئة للإقبال على حفظ القرآن وتلاوته. وسيحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة بقيمة 5 ملايين ريال (1.3 مليون دولار)، فيما سيحصل الفائز بالمركز الثاني على مليوني ريال، وبالمركز الثالث على مليون ريال، فيما سيحصل الفائز بالمركز الرابع على نصف مليون ريال. أما مسابقة رفع الأذان والتي تعد الأولى من نوعها في التاريخ، فتهدف إلى الاحتفاء بجمال صوت الأذان وعذوبته، إذ تشمل جوائزها مليوني ريال للمركز الأول، ومليون ريال للثاني، ونصف مليون للثالث، فيما الفائز بالمركز الرابع سيحصل على ربع مليون ريال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 3.2 مليون دولار للفائزين في مسابقتي تلاوة القرآن ورفع الآذان بالسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.