جوتيريش يدين هجوم آخر للحوثيين على مطار في مدينة نجران السعودية

أعرب أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه البالغ إزاء التقارير الواردة والتي تفيد بحدوث هجوم آخر بطائرة بدون طيار من قبل مليشيات الحوثي على مطار في نجران في المملكة العربية السعودية.

وأعرب ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، في تصريحات له، عن إدانة الأمين العام لهذه الهجمات وأي هجوم يستهدف المدنيين وبنيتهم الأساسية بما ينتهك القانون الإنساني الدولي.

وأشار إلى أن الأمين العام يدعو الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومنع مزيد من التصعيد في ظل تصاعد التوترات.

وذكر الأمين العام الأطراف بأن التحرك قدماً بشكل مثمر ممكن عبر الحوار، ودعا كل الأطراف إلى العمل بصورة بناءة مع مبعوثه الخاص لليمن مارتن غريفيثس لتحقيق مزيد من التقدم في تطبيق اتـفاق ستوكهولم، وجهود إنهاء الصراع.