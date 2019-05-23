هل تركيا مؤهلة لإنتاج S-500 مع روسيا؟

يتساءل تقرير وكالة “سبوتنيك الروسية” عمَّا إذا كانت خطة تركيا لإنتاج منظومة صواريخ الدفاع الجوي S-500 مع روسيا ممكنة أم لا. واستطلعت الوكالة آراء بعض الخبراء.

وشكك اندريه كوشكين، العالم السياسي ورئيس قسم العلوم السياسية وعلم الاجتماع في الجامعة الاقتصادية الروسية بليخانوف، قائلاً إن التعاون التقني العسكري بين روسيا وتركيا لن يشمل منظومة صواريخ S-500، مُشيرًا إلى أن S-500 هو سلاح سري، وينبغي إجراء اتفاقات معقدة حول إمكانية إنتاجه بشكل مشترك.

وفي الوقت نفسه، أكد الرئيس السابق للقوات الخاصة المضادة للقذائف التابعة للقوات الجوية الروسية، سيرجي جاتيليف، أن على تركيا أن تمر بدورة تدريبية طويلة للعمل مع منظومة S-400 حيث يجب على أنقرة أولًا الحصول عليه، ثم دراسته، يعقُبُه تدريب الموظفين، وتنفيذ دورة تدريبية كاملة، وإجراء اختبارات إطلاق النار وبعد ذلك تقييم نظام S-400 ثم التفكير بالمستقبل.

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المصدر: – العربية.نت