كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع 3 أشخاص جراء الأعاصير بولاية "ميزورى" الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم جراء إعصار ضرب جنوب غرب ولاية ميزورى الأمريكية ، فيما ضرب إعصار آخر مدينة جيفرسون سيتى عاصمة الولاية مما أسفر عن أضرار كبيرة .

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية على موقعها الإلكترونى اليوم الخميس أنه تم الإبلاغ عن وقوع أضرار فى أنحاء الولاية جراء العواصف والأعاصير التى ضربتها الليلة الماضية ، وقامت فرق الطوارئ بإنقاذ أشخاص عالقين فى مبانٍ بمدينة جيفرسون سيتى صباح اليوم.

من جانبها حذرت هيئة الطقس الوطنية الأمريكية من هطول أمطار غزيرة وسط ميزوري، كما أعلنت حالة التأهب لحدوث سيول مفاجئة، مشيرة إلى حدوث فيضانات فى أجزاء من نهر ميسيسبى ونهر إلينوي.

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وتضرب الأعاصير ولاية ميزورى بعد يومين من الأعاصير التى ضربت أجزاء من ولايتى أوكلاهوما وتكساس الاثنين الماضي، وكان عام 2012 هو آخر عام تعرضت فيه الولايات المتحدة لمثل هذا المستوى من نشاط الأعاصير، بحسب خبراء الأرصاد.