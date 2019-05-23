كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية التركية تنفي أنباء تهديدات واشنطن للتخلي عن "إس-400" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نائب وزير الخارجية التركي يافوز سليم كيران، أن الولايات المتحدة لم تقدم إنذارًا رسميًا لتركيا على المستوى الرسمي، تطالبها برفض امتلاك أنظمة صواريخ روسية للدفاع الجوي من طراز "إس-400".

وقال كيران خلال زيارته للولايات المتحدة: "لا يوجد حديث عن مثل هذه "الإنذارات" على المستوى الرسمي"، وفقا لـHaderturk.

وفي وقت سابق، أعلنت مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة منحت تركيا أسبوعين لتخليها عن شراء منظومة الدفاع الصاروخي إس-400 الروسية، لصالح منظومة باتريوت الأمريكية، وجاء ذلك وفقا قناة "إس إن بي سي".

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ونقلت القناة عن المصادر قولها "بحلول نهاية الأسبوع الأول من حزيران / يونيو، يتعين على تركيا إلغاء الصفقة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات مع روسيا وشراء نظام الدفاع الصاروخي باتريوت الذي يصنع في الولايات المتحدة الأمريكية. أو مواجهة فقدانها الحصول على 100 مقاتلة من طراز "إف 35" وعدت بها، وفرض عقوبات أمريكية، فضلا عن رد فعل محتمل من الناتو".

وتتصاعد حدة التوتر بين تركيا والولايات المتحدة بسبب قرار أنقرة شراء منظومة الدفاع الصاروخي إس-400 والتي لا تتوافق مع أنظمة حلف شمال الأطلسي.

أعلنت تركيا أنها لن تتخلى عن صفقة شراء منظومات صواريخ الدفاع الجوي الروسية من طراز "إس — 400" وأن الدفعة الأولى من هذه الصواريخ ستصل إلى البلاد في تموز/يوليو هذا العام، ومن جانبها تزعم الولايات المتحدة الأمريكية، أن منظومات صواريخ "إس — 400"، لا تتطابق ومعايير حلف الناتو مهددة تركيا بفرض العقوبات على امتلاكها المحتمل، بل وأعلنت مرارا، أنه بإمكانها تأخير أو إلغاء عملية بيع أحدث طائراتها من طراز "إف — 35" لأنقرة، خاصة وأن تركيا تعتبر إحدى الدول الأعضاء في البرنامج الدولي الأمريكي الخاص بتصنيع الطائرة "إف-35"، لكن تركيا أعلنت أكثر من مرة هي الأخرى أن منظومات صواريخ "إس — 400"، لا تعد تهديدا بالنسبة لطائرات "إف — 35".