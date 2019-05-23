كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن طلبت من سيئول مرارا دعم حملتها ضد "هواوي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "تشوسون إيلبو" الكورية الجنوبية نقلا عن مصادر دبلوماسية، أن واشنطن طالبت سيئول مرارا وتكرارا بدعم حملتها التي تشنها ضد شركة Huawei الصينية للهواتف.

وكتبت الصحيفة أن "الولايات المتحدة مستمرة في إبلاغ وزارة الخارجية الكورية الجنوبية بأن استخدام منتجات Huawei الإلكترونية قد يؤدي لمشاكل أمنية".

وتشير الصحيفة أيضا إلى أن ممثل الخارجية الأمريكية التقى مؤخرا مسؤولا في وزارة خارجية كوريا الجنوبية وأثناء الحوار، أشار الجانب الأمريكي إلى أن شركة LG Uplus لتشغيل الهواتف المحمولة في كوريا الجنوبية، تستخدم أجهزة تصنعها Huawei، وبالتالي يجب أن تكون خدمات مشغل الهاتف المحمول محدودة "في مناطق مهمة" داخل كوريا على وجه الخصوص، حيث توجد منشآت عسكرية أمريكية.

وفي منتصف مايو الجاري وضعت وزارة التجارة الأمريكية شركة Huawei الصينية العملاقة في القائمة السوداء، وحظرت عليها شراء المكونات والتقنيات من الشركات المصنعة الأمريكية.

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كما أن شركة Huawei مدرجة في قائمة الشركات الممنوعة من التعامل مع الشركات الأمريكية بدون ترخيص مناسب.

وأوقفت شركة Google تعاونها مع Huawei في المجالات التي تتطلب نقل المعدات والبرامج والخدمات الفنية باستثناء تلك المتاحة للجمهور بموجب ترخيص مفتوح.

وبعد القرار الأمريكي، أعلنت شركات الهاتف المحمول اليابانية SoftBank وNTT Docomo وKDDI (au) عن تأجيل بدء مبيعات هواتف Huawei الذي كان مقررا في 24 مايو وتعليق استلام الطلبات المسبقة.

وأعلن عدد من مشغلي شبكات الهواتف المحمولة في المملكة المتحدة أنهم توقفوا عن قبول حجوز مسبقة للهواتف التي تعمل بنظام 5G من Huawei.