كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتهاكات حوثية جديدة.. دورات طائفية في جامعة إب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مرة جديدة، تطفو إلى السطح انتهاكات ميليشيات الحوثي بحق المدنيين في اليمن. ولعل آخر فصول تلك الانتهاكات ما شهدته جامعة إب خلال الأيام المنصرمة.

فقد نقلت وسائل إعلام يمنية، عن مصادر أكاديمية في جامعة إب، وسط اليمن، قولها إن مليشيا الحوثي أجبرت طلاباً في الجامعة على حضور دورات طائفية بهدف إقناعهم للمشاركة في "محارق الموت الحوثية".

كما أجبرت مليشيا الحوثي قيادة جامعة إب والجامعات الأهلية على دفع جبايات مالية جديدة تحت مسمى كسوة العيد لمقاتلي المليشيات.

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يذكر أنه قبل أسبوعين، ذكرت مصادر محلية في صنعاء أن مليشيا الحوثي منعت توزيع مساعدات إغاثية رمضانية على المواطنين، مقدمة من منظمات دولية، مشترطة عليهم حضور دوراتها الثقافية لتوزيع المواد الغذائية.

ونقلت وسائل إعلام يمنية عن سكان محليون قولهم إن مليشيا الحوثي في منطقة الحشيشية بمديرية شعوب، اشترطت لتوزيع سلال غذائية على المواطنين حضورهم دورات ثقافية خاصة.