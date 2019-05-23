كشفت الفنانة سعيدة شرف أسرار حياتها الشخصية وبدايتها الفنية، في حوار على موقع “اليوم24″، متحدثا عن زواجها للمرة الثانية، ومسارها قبل احتراف الفن.
وتحدثت شرف عن طفولتها، وحبها للدراسة، وذكرياتها مع حفلات الأعياد الوطنية في المدرسة، إضافة إلى مسارها الجامعي، وبدايتها في ميدان الصحافة كمراسلة للتلفزيون الإسباني، وكيف انتقلت من مهنة المتاعب إلى الغناء.
وحكت سعيدة شرف عن أول حفل في مسارها رفقة الفنان العالمي رفقة جون مشيل جاك” والفنان المغربي الحاج يونس الذي كان له الفضل في انطلاقتها القوية، بعد أن دعاها لحفل كبير بالشراكة مع اليونيسكو، في أواخر سنة 2006.
ووضحت سعيدة شرف، أنها تستعد للزواج للمرة الثانية، وليس الثالثة كما هو شائع لدى الجمهور، كون العلاقة الأولى لم تتعدى مرحلة الخطوبة، كما ردت على الانتقادات التي واجهتها بعد انتشارأخبار زواجها.
كانت هذه تفاصيل خبر سعيدة شرف ترد على الإشاعات المرتبطة بزواجها.. وتصرح: كنت مراسلة تلفزيون ورفضت جواز السفر الإسباني -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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