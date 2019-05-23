فوزي لقجع يزور بعثة الوداد بالرباط قبل القمة القارية أمام الترجي

ص فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مساء أمس الأربعاء، بعثة الوداد الرياضي بزيارة خاصة، خلال الحصة التدريبية التي خاضتها المجموعة بملحق ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، تأهبا لذهاب نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي

رئيس الجهاز المحلي لكرة القدم، حرص على الاجتماع باللاعبين بحضور فوزي البنزرتي وطاقمه الفني، لتحفيز المجموعة قبل مواجهة ممثل الكرة التونسية بالرباط، وحثهم على تحقيق نتيجة إيجابية لتشريف كرة القدم الوطنية التي ستكون ممثلة في نهائيين قاريين بارزين، الأول لحساب منافسات كأس الكاف عبر فريق نهضة، والثاني بـ “تشامبيونز ليغ”.

وكانت إدارة الوداد الرياضي قد أعلنت بأن الفريقين، طرفي نهائي دوري الأبطال، سيخوضان، مساء اليوم الخميس، حصتين تدريبيتين، الأولى للترجي بالملعب الرسمي للقاء، والثانية لرفاق صلاح الدين السعيدي، بالملحقة الخاصة بمركب الأمير مولاي عبد الله.

وحرص لقجع على الحضور إلى مباراة النهائي التي ستقام في الرباط، والسفر بعدها صوب مصر من أجل اللحاق باللقاء الكروي الذي سيجمع بركان بالزمالك المصري، للإعلان رسمياً عن المتوج بكأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، مساء الأحد، من ملعب برج العرب الشهير.

يٌشار، بأن الوداد سيرحل بداية الأسبوع المقبل صوب العاصمة التونسية، بعد 3 أيام من لقاء الذهاب بالمغرب، استعداداً للمواجهة الحاسمة بملعب رادس الأولمبي، يوم الجمعة 31 ماي، وهو النهائي الثاني الذي سيكون خلاله الوداد حاضرا بالمواسم الرياضية الثلاث الأخيرة.