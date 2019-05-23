أمزازي: نسبة الهدر المدرسي في المجال القروي وصلت إلى 5% -فيديو

فيديو: يونس الميموني

كشف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، أمس الأربعاء، أن نسبة الهدر المدرسي في المجال القروي بلغت 5 في المائة ومن المتوقع أن تصل 1% مطلع سنة 2024.

وأوضح أمزازي عقب ترأسه حفل الانطلاقة الرسمية لعملية “من الطفل إلى الطفل”، أمس الأربعاء، أن المشروع سيعود بآثار جد إيجابية على الطفل، حيث ستنخرط الأسر وجمعيات أمهات وآباء التلاميذ في حملة تحسيسية لفائدة الأسر في العالم القروي من أجل توعيتهم بأهمية الدراسة.

وأبرز أمزازي أن عددا من برامج الوزارة تهدف إلى تنمية قدرات الفتاة القروية، وتشجيعها على متابعة دراستها.

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وحضر في هذا الحفل الذي نظمته الوزارة بدعم من مكتب اليونيسيف، كل من والي جهة طنجة محمد امهيدية إلى جانب ممثل عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة، وكذا قطاعات ومنظمات حكومية وغير حكومية، والشركاء والفاعلين الاقتصاديين والماليين.