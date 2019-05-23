النزاعات السياسية الكبرى: معاناة للأسهم الأوربية في انخفاضها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انخفضت الأسهم الأوروبية بشدة اليوم، الخميس، بسبب معاناة المستثمرين بفعل جولات النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، بينما تواجه رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي ضغوطا متنامية للاستقالة.

وبحلول الساعة 10:10 بتوقيت القدس، 07:10 بتوقيت غرينتش، انخفض المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.8 بالمئة بينما تراجع المؤشر "داكس" الألماني، الشديد التأثر بالتجارة، نقطة مئوية كاملة.

وانخفض قطاع السيارات الأوروبي 2.80 بالمئة بينما نزل قطاع التعدين 1.04 بالمئة.

وكانت شركة صناعة الرقائق البريطانية "آرم" أحدث من يعلق علاقاته مع شركة "هواوي" الصينية المصنعة لمعدات الشبكات والهواتف لتنضم بذلك إلى قائمة من الشركات الملتزمة بالحظر الأمريكي على الشركة الصينية.

وتراجع قطاع التكنولوجيا أيضا 1.25 بالمئة.

Advertisements

وانخفض المؤشر "فايننشال تايمز" 100 البريطاني 0.5 بالمئة وكان قطاع بناء المنازل المتأثر بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ضمن القطاعات الأكثر تضررا.

وحوم الجنيه الاسترليني بالقرب من أدنى مستوى في أربعة أشهر بعد استقالة حليف رئيسي لماي من الحكومة في وقت متأخر يوم أمس، الأربعاء، معززا بذلك دعوات تطالب ماي بالاستقالة. وذكر تقرير لصحيفة "تايمز" أنه من المتوقع أن تعلن ماي استقالتها يوم الجمعة.

وصعد سهم "مرلين انترتينمنتس" خمسة بالمئة بعدما حث المساهم النشط فاليو آكت الشركة المالكة لمتحف مدام توسو على إلغاء إدراجها بدعوى أن ذلك قد يرفع قيمة الشركة بنحو 20 بالمئة عن سعرها الراهن.

وتراجعت أسهم "دايملر" و"كومرتس بنك"، التي جرى تداولها مع انقضاء الحق في توزيع أرباح، بشدة.