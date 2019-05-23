تخليدًا لـ"متنزه الانشراح" الحيفاوي: "الثقافة العربية" تفتتح سينما على اسمه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تُطلق جمعية الثّقافة العربيّة الأسبوع المقبل مشروعًا جديدًا تحت عنوان "سينما الانشراح"، حيث ستعرض أفلام عربيّة قديمة في الهواء الطلق، وسيخصص الموسم الأول من السينما للأفلام المصريّة.

وتدعو جمعية الثقافة العربية الجمهور المحب للسينما إلى التواجد في حفل الافتتاح يوم الثلاثاء، في الـ28 من أيار/ مايو، في عمارة المركز الثقافي العربي في مدينة حيفا (شارع شبتاي ليفي 7)، حيث ستكون سينما الانشراح في ساحة العمارة الساعة السابعة مساءً، بعرض موسيقى عربية مع تامر قيس وتضييفات، والساعة الثامنة مساءً بعرض فيلم "غرام وانتقام".

سينما الانشراح هي على اسم "بستان الانشراح"، من أبرز متنزهات حيفا في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الفائت، وكان يتولى إدارته طنوس سلامة وإخوته، ويحتوي على ما يلهي المرء عن متاعب الحياة. كان البستان يشقه في الطول شارع البنوك ويمتد من شارع اللنبي في أعلاه إلى شارع يافا في أسفله، وعرضه بحجم طوله.

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وقدّم هذا المتنزه خدمات جليلة إلى سكان حيفا كونه الملهى والمتنفس الوحيد لهم. وفيه أُسمع غناء أم كلثوم ومنيرة المهدية، وقُدمت مسرحيات يوسف وهبي، وفرقة عكاشة الهزلية، وغيرهما من الفرق التمثيلية والفكاهية العربية.

وقالت مديرة جمعية الثقافة العربية، رلى خوري، إن الجمعية تطمح من خلال سينما الانشراح إلى أن تستعيد نقطة زمنية مفقودة في تاريخ الثقافة العربية الحديثة، لتنطلق منها إلى نقاط زمنية أخرى.

وأشارت إلى أنه في الموسم الأول لسينما الانشراح سوف يتم عرض خمسة أفلام مصرية قديمة، غنائية وكوميدية ودرامية واستعراضية ونسوية، هي غزل البنات، باب الحديد، الزوجة 13، أنا حرّة وخلي بالك من زوزو.