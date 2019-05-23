الصحة ورمضان: خطر إصابة الصائم بالجفاف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يزداد خطر إصابة الصائم بالجفاف خلال شهر رمضان الذي يحل في فصل الصيف حيث يشتد فيه الحر، ما يعرض الصائم للتعب والإعياء والإجهاد.

وقال أطباء إن فئات المجتمع الأكثر عرضة للجفاف هم الأطفال والمسنون والمرضى وخصوصا الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري والكلى والقلب والأورام السرطانية، وكذلك الأشخاص الذين يبذلون مجهودا جسديا مثل العمال والرياضيين الذين يتعرضون لأشعة الشمس أثناء قيامهم بهذه النشاطات الجسمانية.

ما هو الجفاف؟

المقصود بالجفاف هو تعرض الجسم لانخفاض شديد في كمية السوائل فيه، والتي تمثل في الوضع الطبيعي نسبة 70% من مكونات الجسم، بسبب زيادة نسبة فقدان السوائل عن طريق العرق وخلافه، ونقص نسبة دخول السوائل للجسم لتعويض المفقود. وتكون هذه الحالة محتملة في أثناء الصيام في شهر رمضان الجاري بسبب ارتفاع درجة الحرارة، الذي يسبب فقدان كميات كبيرة من سوائل الجسم، بالإضافة إلى الامتناع عن الشرب خلال فترة الصيام.

ما هي أعراض الجفاف في رمضان؟

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الدرجات الطفيفة من الجفاف ترتبط بعدد من الأعراض تشمل: جفاف الفم، النعاس وانخفاض درجة النشاط، العطش، نقص كمية البول، الصداع، جفاف الجلد. أما المراحل المتقدمة من الجفاف فقد يزيد عليها أعراض مثل عدم التعرق، عدم تكون بول، انخفاض ضغط الدم، تسارع النبض والتنفس، الغيبوبة.

كيف نتعامل مع الجفاف في رمضان؟

الجفاف يتميز أنه حالة ذات طبيعية تدريجية، وفي المراحل الأولية يمكن علاج الجفاف ببساطة بتناول سوائل في حالة الشعور بخطر.