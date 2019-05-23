ممارسة الرياضة اليوميّة لدى المراهقين تُحسن نومهم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهرت دراسة أمريكية حديثة، أجريت بجامعة ولاية بنسلفينيا ونشرت نتائجها في العدد الأخير من دوريّة (Scientific Reports) العلمية، أن ممارسة التمارين الرياضية أكثر من المعتاد ليوم واحد، قد تكون كافية لتحسين نوم المراهقين ليلاً.

وأوضح الباحثون أن المراهقين يحتاجون إلى 8 إلى 10 ساعات من النوم ليلاً، وتشير التقديرات الحديثة إلى أن ما يصل إلى 73% من المراهقين يحصلون على أقل من 8 ساعات من النوم يوميًا.

وأضافوا أن دراستهم كان هدفها كشف العلاقة بين النشاط البدني خلال ساعات النهار، وتحسين جودة نوم المراهقين ليلاً.

ما هي مرحلة المراهقة؟

تعتبر المراهقة من أهم الأمور التي تمر في حياة كل إنسان إذ أنَ فترتها ما بين 15 الى 23 سنة، وهي فترة يتقلّب فيها مزاج الإنسان ويتغيّر والتي تعتبر هذه الفترة من أهم الفترات لتحديد شخصية الإنسان في هذه المرحلة، فهي مرحلة مهمّة لدى الشباب والبنات بشكل عام وتعتبر الإختبار الأوّل التي تقدمه الحياة للإنسان بحيث مستقبل الإنسان وحضارة الأمم تعتمد على هذه الفترة بشكل كبير.

وتعتبر المراهقة باللغه العربية بمعنى الإقتراب من الشيء، وأمّا في علم النفس فيعبرونها بأنّه اقتراب الإنسان من المرحلة من النضوج العقلي والفكري والجسدي والاجتماعي في حياة الإنسان، والأحداث التي تمر على الإنسان وما يأتي فيها من تقلبات في الحياة هي الوصول الى مرحلة النضوج المتكامل .

سير الدراسة

وللوصول إلى نتائج الدراسة، راقب الباحثون 417 مشاركًا متوسط أعمارهم 15 عاما، في 20 مدينة أمريكية، وارتدى المشاركون مقاييس تسارع على معصمهم وأرجلهم لقياس معدلات النوم والنشاط البدني لمدة أسبوع.

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نتائجها

ووجد الباحثون أنه عندما كان المراهقون يمارسون نشاطا بدنيا أكثر من المعتاد نهارًا، فإنهم ينامون في وقت مبكر، وينعمون بنوم هادئ لفترة أطول في تلك الليلة.

وعلى وجه التحديد، وجد الفريق أنه في كل ساعة إضافية من النشاط البدني المعتدل إلى القوي، كان المراهقون ينامون قبل ميعادهم اليومي بحوالي 18 دقيقة، وينامون لمدة 10 دقائق أطول من المعدل المعتاد خلال الليل.

في المقابل، وجد الباحثون أيضًا أن المراهقين الذين لم يمارسوا نشاطًا رياضيًا خلال ساعات النهار، انخفضت جودة نومهم، وكانوا يعانون من الاستيقاظ المتكرر خلال ساعات الليل.

وقالت فائدة فريق البحث، الدكتوة ليندساي ماستر، إن "المراهقة تعد فترة حرجة للحصول على قسط كاف من النوم، لأن النوم يمكن أن يؤثر على الأداء المعرفي والتحصيل الدراسي، والإجهاد، وسلوكيات الأكل".

وأضافت "تشير أبحاثنا إلى أن تشجيع المراهقين على قضاء المزيد من الوقت في ممارسة الرياضة خلال النهار قد يساعد على تحسين جودة نومهم ليلاً".

خطورة الحرمان من النوم ليلة واحدة..

وكانت دراسات كشفت أن الحرمان من النوم لمدة ليلة واحدة فقط، تفوق أخطاره الصحية، إتباع نظام غذائي عالي الدهون لمدة 6 أشهر، ويضاعف خطر الإصابة بمرض السكري، كما أنه يؤثر على الخلايا العصبية في الدماغ، ويسهم في تراجع الأداء المعرفي.

وفي السياق ذاته، أفادت دراسات بأن الحصول على قسط كاف من النوم ليلاً، أي حوالي من 7 إلى 8 ساعات يوميًا، يحسن الصحة العامة للجسم ويقيه من الأمراض وعلى رأسها السمنة والفشل الكلوي.