شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاعات السعودية تعترض طائرة حوثية مسيرة في سماء نجران والان مع التفاصيل

أعلنت السفارة السعودية في واشنطن، الأربعاء، عن تدمير الدفاعات السعودية طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي أثناء تحليقها فوق محافظة نجران.

وقالت السفارة، في بيان لها، "إن الدفاعات الجوية بمحافظة نجران عند حدود المملكة الجنوبية مع اليمن اعترضت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون المتحالفون مع إيران".

ولم ترد تقارير عن خسائر مادية أو بشرية من جراء محاولة الهجوم على نجران.

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وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أعلن الثلاثاء، أن الميليشيات الحوثية الإرهابية قامت بمحاولة استهداف أحد المرافق الحيوية في مدينة نجران، والذي يستخدمه المدنيون من مواطنين ومقيمين، بطائرة بدون طيار تحمل متفجرات.

وقال المالكي "إن الميليشيات المدعومة من إيران تواصل تنفيذ الأعمال الإرهابية التي تمثل تهديدًا حقيقيًا للأمن الإقليمي والدولي، من خلال استهدافها للأعيان المدنية والمرافق المدنية، وكذلك المدنيين من مواطنين ومقيمين من جميع الجنسيات".

وتعرضت محطتان نفطيتان تابعتان لشركة أرامكو في منطقة المدينة، الأسبوع الماضي، لهجوم بسبع طائرات مسيرة.

وجاءت الهجمات بعد يومين من استهداف 4 سفن بمتفجرات قبالة ساحل الفجيرة الإماراتي، بينهما سفينتان سعوديتان.